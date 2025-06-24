«Барселона» готовит предложение об аренде Рэшфорда. Форвард «МЮ» очень нравится Флику
«Барселона» собирается подписать Маркуса Рэшфорда независимо от других сделок.
The Times сообщает, что каталонцы готовят предложение об аренде принадлежащего «Манчестер Юнайтед» нападающего. Предполагаемая покупка Нико Уильямса («Атлетик») на эти планы не повлияет.
Утверждается, что тренирующему «блауграну» Ханси Флику Рэшфорд очень нравится. Англичанин рассматривается в том числе как тот, кто при необходимости будет подменять Роберта Левандовского, а также играть на фланге.
«МЮ» хотел бы продать Рэшфорда и выручить 40 млн фунтов. В случае с арендой манкунианцы тоже могут запросить определенную плату, а также потребовать, чтобы «Барселона» взяла на себя зарплату игрока в полном объеме – а это 325 000 фунтов в неделю.
Что теперь будет с «Торпедо»?16559 голосов
Оставят в РПЛ
Накажут, скинут в лигу ниже
Клуб умрет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Times
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости