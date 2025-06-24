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«Барселона» готовит предложение об аренде Рэшфорда. Форвард «МЮ» очень нравится Флику

«Барселона» собирается подписать Маркуса Рэшфорда независимо от других сделок.

The Times сообщает, что каталонцы готовят предложение об аренде принадлежащего «Манчестер Юнайтед» нападающего. Предполагаемая покупка Нико Уильямса («Атлетик») на эти планы не повлияет.

Утверждается, что тренирующему «блауграну» Ханси Флику Рэшфорд очень нравится. Англичанин рассматривается в том числе как тот, кто при необходимости будет подменять Роберта Левандовского, а также играть на фланге.

«МЮ» хотел бы продать Рэшфорда и выручить 40 млн фунтов. В случае с арендой манкунианцы тоже могут запросить определенную плату, а также потребовать, чтобы «Барселона» взяла на себя зарплату игрока в полном объеме – а это 325 000 фунтов в неделю.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Times
logoМаркус Рэшфорд
logoпремьер-лига Англия
logoХанс-Дитер Флик
logoМанчестер Юнайтед
logoБарселона
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