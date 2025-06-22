Рэшфорд об Анри: «Я вижу свое сходство с ним. Тьерри комфортно играть слева и в центре, он свободный игрок. Мне стало удобнее в роли «девятки» – я всегда перед воротами и опасен»

Маркус Рэшфорд считает, что напоминает своей игрой Тьерри Анри.

«Я вижу свое сходство с Анри . Ему комфортно играть слева, а также в центре. Он свободный игрок.

По мере того, как я развивался, позиция «девятки» стала для меня более удобной и естественной.

Мне становится проще играть, например, спиной к воротам. Ты всегда перед воротами и всегда опасен», – заявил нападающий «Манчестер Юнайтед » в интервью испанскому ютуб-каналу XBuyer.