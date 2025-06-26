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  • Митрофанов о «Пари НН» в РПЛ: «Любое определение 16-го клуба было бы не совсем спортивным. Лига могла рекомендовать уменьшение числа участников до 15, но это было бы плохим решением»
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Митрофанов о «Пари НН» в РПЛ: «Любое определение 16-го клуба было бы не совсем спортивным. Лига могла рекомендовать уменьшение числа участников до 15, но это было бы плохим решением»

Максим Митрофанов прокомментировал решение оставить «Пари НН» в Мир РПЛ.

– В этом сезоне сложилась уникальная ситуация – «Сочи» сыграл в стыковых матчах, обыграл «Пари НН», который должен был вылететь, но не вылетел, решением бюро исполкома команда осталась. Считаете ли вы эту ситуацию честной?

– Если бы мы руководствовались спортивным принципом, тогда нам нужно было бы уменьшить количество участников РПЛ до 15, но это было бы плохим решением для РПЛ. Лига могла рекомендовать такое решение, но они посчитали, что лучше сохранить 16 команд.

Любое определение шестнадцатого клуба было бы не совсем спортивным. Из всех возможных решений было принято передать право на выступление в Премьер-лиге клубу «Пари НН», который занял более высокое место по итогам прошедшего чемпионата, – сказал генеральный секретарь РФС.

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ЮвентусЮвентус
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Манчестер СитиМанчестер Сити
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт РФС
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