«Зенит» может сыграть со «Сьоном» Миранчука, сообщил Медведев: «Обсуждаем дату 9 июля. Место – Санкт-Петербург»

«Зенит» может сыграть со «Сьоном» этим летом в Санкт-Петербурге.

Об этом рассказал председатель правления «Зенита » Александр Медведев . «Товарищеский матч «Зенита» со «Сьоном » действительно возможен. Обсуждаем дату 9 июля. Место – Санкт-Петербург», – сказал Медведев. Напомним, в составе швейцарского клуба выступает Антон Миранчук .