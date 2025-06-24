«Зенит» может сыграть со «Сьоном» Миранчука, сообщил Медведев: «Обсуждаем дату 9 июля. Место – Санкт-Петербург»
«Зенит» может сыграть со «Сьоном» этим летом в Санкт-Петербурге.
Об этом рассказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
«Товарищеский матч «Зенита» со «Сьоном» действительно возможен. Обсуждаем дату 9 июля. Место – Санкт-Петербург», – сказал Медведев.
Напомним, в составе швейцарского клуба выступает Антон Миранчук.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
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