«Ливерпуль» готов предложить 100 млн фунтов и бонусы за Исака. «Ньюкасл» хочет больше 150 млн за второго бомбардира сезона АПЛ (GiveMeSport)
«Ливерпуль» может предложить больше 100 млн фунтов за Александера Исака.
По данным GiveMeSport, мерсисайдцы интересуются форвардом «Ньюкасла» и готовы предложить за него 100 млн фунтов и бонусы. С учетом дополнительных выплат сумма потенциального трансфера может превысить траты на Флориана Виртца из «Ливерпуля», который станет самой дорогой покупкой в истории АПЛ в случае выплаты всех бонусов (116 млн фунтов).
На сделку планируют направить средства, полученные от вероятной продажи Дарвина Нуньеса.
В «Ливерпуле» осознают, что трансфер Исака будет сложным. «Ньюкасл» может запросить за 25-летнего шведа более 150 миллионов фунтов.
В завершившемся сезоне АПЛ Исак забил 23 гола и отдал 6 результативных передач, став вторым бомбардиром лиги, уступив только Мохамеду Салаху (29 голов). Статистику Исака можно изучить здесь.
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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: GiveMeSport
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