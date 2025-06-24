«Ньюкасл» предложил 45 млн фунтов за Элангу. «Ноттингем» отказался продавать вингера
«Ньюкасл» пытался подписать Энтони Элангу.
По информации The Athletic, сегодня «сороки» предложили «Ноттингем Форест» около 45 миллионов фунтов за 23-летнего вингера.
«Лесники» отказались продавать игрока и не озвучили свои условия. Они не намерены отпускать Элангу.
В «Ньюкасле» сейчас размышляют, стоит ли им продолжать попытки подписать шведского футболиста или переключиться на другие цели. Им также интересны Энтойн Семеньо из «Борнмута» и Мохаммед Кудус из «Вест Хэма».
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
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