«Ньюкасл» предложил 45 млн фунтов за Элангу. «Ноттингем» отказался продавать вингера

«Ньюкасл» пытался подписать Энтони Элангу.

По информации The Athletic, сегодня «сороки» предложили «Ноттингем Форест » около 45 миллионов фунтов за 23-летнего вингера.

«Лесники» отказались продавать игрока и не озвучили свои условия. Они не намерены отпускать Элангу .

В «Ньюкасле » сейчас размышляют, стоит ли им продолжать попытки подписать шведского футболиста или переключиться на другие цели. Им также интересны Энтойн Семеньо из «Борнмута » и Мохаммед Кудус из «Вест Хэма ».