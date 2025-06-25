«Ньюкасл» готов сделать Исака самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба с зарплатой более 150 000 фунтов в неделю. «Ливерпуль» еще может купить форварда (The Times)

«Ньюкасл» готов предложить Александеру Исаку рекордный контракт в истории клуба.

По данным The Times, руководство клуба на фоне возросшего интереса к нападающему планирует начать переговоры о новом соглашении. Исаку предложат зарплату более 150 000 фунтов в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком в истории «Ньюкасла ».

Сообщается, что интерес к Исаку проявляют, в частности, «Ливерпуль », «Барселона » и «Арсенал ». При этом мерсисайдцы по-прежнему могут позволить себе подписать шведа, несмотря на уже потраченные этим летом 200 млн фунтов.

«Ньюкасл» опасается, что предложение о трансфере форварда может поступить в начале июля. Отмечается, что на данный момент Исак не давал понять, что хочет сменить команду, и в клубе рассчитывают, что попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон убедит шведа остаться.

В минувшем сезоне АПЛ Исак отметился 23 голами и 6 ассистами и стал вторым бомбардиром лиги, уступив лишь Мохамеду Салаху (29 голов). Статистику 25-летнего нападающего можно изучить здесь .