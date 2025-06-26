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«С Федуном у «Спартака» было бы больше шансов выигрывать трофеи. У него была страсть и безграничная любовь к футболу». Камоцци об экс‑владельце красно-белых

Франко Камоцци уверен, что с Леонидом Федуном «Спартак» брал бы трофеи.

«Если бы Федун остался, у «Спартака» было бы больше шансов выигрывать трофеи, учитывая возможности клуба.

У Леонида Арнольдовича была настоящая страсть и безграничная любовь к футболу», – сказал Франко Камоцци, бывший советник экс‑владельца московского клуба.

Федун владел «Спартаком» с 2004 по 2022 год, а затем передал свой пакет акций в собственность «Лукойла». При нем красно‑белые в сезоне‑2016/17 выиграли чемпионат России, взяли Суперкубок, а в сезоне‑2021/22 – Кубок страны.

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Legalbet
logoЛеонид Федун
Франко Камоцци
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
Лукойл
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