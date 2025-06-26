Франко Камоцци уверен, что с Леонидом Федуном «Спартак» брал бы трофеи.

«Если бы Федун остался, у «Спартака » было бы больше шансов выигрывать трофеи, учитывая возможности клуба.

У Леонида Арнольдовича была настоящая страсть и безграничная любовь к футболу», – сказал Франко Камоцци , бывший советник экс‑владельца московского клуба.

Федун владел «Спартаком» с 2004 по 2022 год, а затем передал свой пакет акций в собственность «Лукойла ». При нем красно‑белые в сезоне‑2016/17 выиграли чемпионат России, взяли Суперкубок, а в сезоне‑2021/22 – Кубок страны.