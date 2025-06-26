Кепа прошел медосмотр в «Арсенале» перед трансфером из «Челси»

Кепа Аррисабалага завершает переход из «Челси» в «Арсенал».

30-летний испанский вратарь прошел медицинский осмотр для «канониров», сообщает Sky Sports.

Кепа находится в Лондоне и завершает трансфер из «Челси », вскоре должно последовать официальное объявление.

Напомним, что «Арсенал » выкупит Аррисабалагу за отступные в размере 5 миллионов фунтов.

Сезон-2024/25 Кепа провел в аренде в «Борнмуте », где сыграл 31 матч в АПЛ (8 – на ноль). Его подробная статистика – здесь .

«Арсенал» берет Кепу за 5 млн. В 2018-м «Челси» отдал за него рекордные 80 🤯