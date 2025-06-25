«Арсенал» оформит трансфер Кепы из «Челси» на этой неделе. Отступные вратаря – 5 млн фунтов
Кепа Аррисабалага близок к переходу в «Арсенал».
«Канониры» завершат сделку по приобретению вратаря «Челси» на этой неделе, сообщает BBC.
Сумма отступных, указанная в контракте 30-летнего испанца, составляет 5 миллионов фунтов.
Сезон-2024/25 Аррисабалага провел в «Борнмуте» на правах аренды. На его счету 31 матч и 39 пропущенных голов в АПЛ.
Что теперь будет с «Торпедо»?16621 голос
Оставят в РПЛ
Накажут, скинут в лигу ниже
Клуб умрет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости