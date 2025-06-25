«Арсенал» оформит трансфер Кепы из «Челси» на этой неделе. Отступные вратаря – 5 млн фунтов

Кепа Аррисабалага близок к переходу в «Арсенал».

«Канониры» завершат сделку по приобретению вратаря «Челси » на этой неделе, сообщает BBC.

Сумма отступных, указанная в контракте 30-летнего испанца, составляет 5 миллионов фунтов.

Сезон-2024/25 Аррисабалага провел в «Борнмуте» на правах аренды. На его счету 31 матч и 39 пропущенных голов в АПЛ .