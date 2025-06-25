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«Арсенал» покупает Кепу у «Челси» за 5 млн фунтов

Кепа Аррисабалага переходит в «Арсенал».

По информации Фабрицио Романо, «канониры» активировали пункт об отступных в размере 5 млн фунтов, указанный в контракте вратаря «Челси». Все документы по сделке готовы. 

Ожидается, что Аррисабалага станет вторым номером «Арсенала». Основным голкипером команды останется Давид Райя. 

Сезон-2024/25 Кепа провел в «Борнмуте» на правах аренды. На его счету 31 матч и 39 пропущенных голов в АПЛ.

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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