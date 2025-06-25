«Арсенал» покупает Кепу у «Челси» за 5 млн фунтов

Кепа Аррисабалага переходит в «Арсенал».

По информации Фабрицио Романо, «канониры» активировали пункт об отступных в размере 5 млн фунтов, указанный в контракте вратаря «Челси ». Все документы по сделке готовы.

Ожидается, что Аррисабалага станет вторым номером «Арсенала ». Основным голкипером команды останется Давид Райя.

Сезон-2024/25 Кепа провел в «Борнмуте» на правах аренды. На его счету 31 матч и 39 пропущенных голов в АПЛ .