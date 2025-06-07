Генсек РФС Митрофанов: «Химки» подвели весь российский футбол, ситуация плохая»

Генсек РФС высказался о ситуации с «Химками».

«Ситуация плохая, потому что один из клубов не получил право играть в РПЛ в следующем сезоне. Но эта команда доиграла сезон-2024/25.

Так произошло, футбольный клуб «Химки» и его собственники не смогли обеспечить достаточное финансирование, за что поплатились. Они подвели весь российский футбол. За это на них в будущем могут быть наложены соответствующие спортивные санкции», – сказал Максим Митрофанов .

Занявшие 12-е место «Химки » не получили лицензию для участия в мИР РПЛ в следующем сезоне и не успели подать заявку на лицензию для участия в Первой лиге.