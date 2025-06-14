Дмитрий Селюк: «Долги «Ростова» больше, чем у «Химок», но им дали закрыть их бумагами»

Дмитрий Селюк оценил долги «Химок» и «Ростова».

«Химки» заняли 12-е место в Мир РПЛ, но из-за проблем с финансами не получили лицензию РФС-1 на следующий сезон. Клуб проходит процедуру банкротства.

«Меня очень разочаровал сам Карпин, как человек, когда бросил команду за три дня до начала весенней части чемпионата, говоря, что он устал, хотя пробыл два месяца в Дубае на сборах. И так он устал, что аж два месяца не мог дотянуть до конца сезона.

Как только продали Глебова – замаячило «Динамо». Я не удивлюсь, что когда продавали Глебова, двигали Личку. Сразу и силы появились, и усталость ушла куда-то, уже не надо так сосредотачиваться на сборной. От этого тошнит.

А перед этим говорил: «Ростов – это мой дом, моя жизнь, мы все из Ростова». Только начали финансовую проверку в клубе – сразу все помчались оттуда. Если Карпин убегал из «Ростова», как начали финансовую проверку клуба, значит, «его нос тоже где-то торчит».

В принципе, долги «Ростова » еще больше, чем у «Химок». Только «Химки » не пустили, а «Ростову» дали закрыть бумагами. Странно, что все футболисты вдруг тоже стали распродаваться: Комличенко, Осипенко, Вахания.

Все говорили про «Крылья». А чем отличается «Ростов»? Тоже получается, что вся команда взяла и снялась. Карпина я бы назвал не тренером, а футбольным бизнес-деятелем, который приватизировал сборную, и вызывает тех, с кем договорился», – сказал агентом.