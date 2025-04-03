УАФ о возможном допуске России: «Это грозит расколом футбольной семьи и угрожает безопасности и целостности международных соревнований»
Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино выразил надежду на скорое возвращение России в международный футбол.
«Мы благодарны футбольной семье за решение, принятое в феврале 2022 года исполнительным комитетом УЕФА и советом ФИФА, отстранить российские команды, как национальные сборные, так и клубы, от участия во всех международных соревнованиях.
В то же время, к сожалению, за прошедшие годы несколько раз поднимался вопрос о пересмотре этого решения и предпринимались попытки частично снять ограничения, в частности, в отношении допуска к соревнованиям молодежных команд U17.
Возвращение россиян к турнирам под эгидой УЕФА и ФИФА грозит расколом футбольной семьи и напрямую угрожает безопасности и целостности подобных международных соревнований», – заявили в УАФ.
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