Мостовой о прозвище Царь: «Спокойно отношусь. Как прилепилось 30 лет назад, так и продолжается. В Испании это второе имя уже. Многие даже не знают, наверное, какое первое»

Александр Мостовой рассказал, как относится к прозвищу Царь.

– К прозвищу Царь как относитесь?

– Спокойно. Всю жизнь его слышу. Как прилепилось тридцать лет назад, так и продолжается по сей день. В 1990‑х было не совсем понятно, а затем я уже привык.

Сейчас, когда звонят в Испании, всегда обращаются: Hola Tzar! (Здравствуй, Царь. – исп.). Второе имя уже. Многие даже не знают, наверное, какое первое», – сказал бывший полузащитник «Сельты» и сборной России.