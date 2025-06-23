Мутко о футболе: «Путин спрашивал: «Почему у нас столько в стране людей, а мы не можем никак сборную хорошую собрать?». Он у нас победитель»

Виталий Мутко рассказал об интересе Владимира Путина к футболу.

«Он в целом любит спорт. Человек спортивный, увлекающийся спортом. Понимаете? А футбол – это одна из разновидностей спорта.

С другой стороны, он у нас победитель. Еще когда мы делали программу развития футбола, он меня спрашивал: почему у нас столько в стране людей, а мы не можем никак сборную хорошую [собрать]?» – сказал бывший президент РФС , отметивший, что «это было очень давно».

«Я сказал, что у нас около 1,5 тысяч детских спортивных школ, 450 тысяч детей в них занимается. И всего было на тот момент, в 2005 году, 30 [футбольных] полей. Понимаете? Почему я вводил лимит легионеров [в российском футболе]? Ну, чтобы ребята росли», – сказал Виталий Мутко .

Он подчеркнул, что ЧМ-2018 Россия принимала в том числе для того, чтобы дать импульс развитию спорта, включая футбол. «Стадионы настроили. Мы пришли в Калининград с футболом, в Нижний Новгород, в Самару. Поэтому если бы он (Владимир Путин ) это не любил... Мы бы этого не делали», – добавил Мутко.