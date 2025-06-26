Семшов о Батракове: «Алексею не стоит идти в «Зенит», сейчас он не сильно выиграет как футболист. Он хочет стать символом «Локо» и оттуда переехать в зарубежный клуб, думаю»
Игорь Семшов считает, что Алексею Батракову нет смысла переходить в «Зенит».
«Батракову не стоит идти в «Зенит» на данный момент. Думаю, что у него и в «Локомотиве» все неплохо получается. Думаю, он хочет стать символом «Локомотива» и оттуда уже переехать в зарубежный клуб.
Я не думаю, что, перейдя в «Зенит», он сильно выиграет как футболист в этом возрасте», – сказал бывший полузащитник сине-бело-голубых.
Батраков провел за «Локомотив» 37 матчей в прошедшем сезоне, забив 15 мячей и отдав 10 голевых передач. С полной статистикой 20-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.
Ювентус
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
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