Аршавин про Батракова: «Он сильный, его уровень соответствует «Зениту». Но взять его сейчас, наверное, невозможно – либо только за космические деньги»
Андрей Аршавин считает, что Алексей Батраков соответствует уровню «Зенита».
«Наверное, Батракова сейчас взять невозможно. Либо только за космические деньги. Не мне решать, брать ли его. Но он сильный. Его уровень соответствует «Зениту».
Но одно дело – соответствие, а другое – возможность его взять», – сказал заместитель председателя правления по спортивному развитию в кулуарах ПМЭФ-2025.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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