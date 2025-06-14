«Бешикташ» за Батракова был готов предложить 10 млн евро этим летом. Хавбек продлил контракт с «Локо»
Алексей Батраков мог перейти в чемпионат Турции.
«Бешикташ» интересовался подписанием полузащитника «Локомотива».
По информации «Спорт-Экспресса», турецкий клуб этим летом был предложить 10 миллионов евро за 20-летнего хавбека.
Ранее московский клуб официально объявил о подписании нового соглашения с футболистом до 2029 года.
В прошедшем сезоне Алексей Батраков провел 29 матчей в Мир РПЛ, забив 14 голов и сделав 7 передач.
Прежде также сообщалось о желании «Спортинга» и «Вольфсбурга» подписать хавбека.
Чего добьется Карпин в «Динамо»?9996 голосов
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости