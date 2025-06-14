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«Бешикташ» за Батракова был готов предложить 10 млн евро этим летом. Хавбек продлил контракт с «Локо»

Алексей Батраков мог перейти в чемпионат Турции.

«Бешикташ» интересовался подписанием полузащитника «Локомотива».

По информации «Спорт-Экспресса», турецкий клуб этим летом был предложить 10 миллионов евро за 20-летнего хавбека.

Ранее московский клуб официально объявил о подписании нового соглашения с футболистом до 2029 года.

В прошедшем сезоне Алексей Батраков провел 29 матчей в Мир РПЛ, забив 14 голов и сделав 7 передач.

Прежде также сообщалось о желании «Спортинга» и «Вольфсбурга» подписать хавбека.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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