«Бешикташ» за Батракова был готов предложить 10 млн евро этим летом. Хавбек продлил контракт с «Локо»

Алексей Батраков мог перейти в чемпионат Турции.

«Бешикташ » интересовался подписанием полузащитника «Локомотива ».

По информации «Спорт-Экспресса», турецкий клуб этим летом был предложить 10 миллионов евро за 20-летнего хавбека.

Ранее московский клуб официально объявил о подписании нового соглашения с футболистом до 2029 года.

В прошедшем сезоне Алексей Батраков провел 29 матчей в Мир РПЛ , забив 14 голов и сделав 7 передач.

Прежде также сообщалось о желании «Спортинга» и «Вольфсбурга» подписать хавбека.