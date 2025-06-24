Фати продлит контракт с «Барсой» до 2028 года перед арендой в «Монако» (Cadena SER)

Ансу Фати продлит контракт с «Барселоной» перед переходом в «Монако».

Ранее сообщалось , что полузащитник близок к переходу в клуб Лиги 1 на правах аренды с опцией выкупа.

По информации Cadena SER, перед арендой «Барселона » намерена продлить контракт с Фати еще на один сезон – до 2028 года. Действующее соглашение истекает летом 2027-го.

Сообщается, что сумма возможного выкупа Фати составит порядка 11 млн евро. При этом, если «Монако » решит осуществить полноценный трансфер полузащитника, у «Барселоны» будет право приоритетного выкупа – ожидается, что его сумма составит около 28 млн евро, однако клубы по-прежнему обсуждают детали соглашения.