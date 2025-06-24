9

Фати продлит контракт с «Барсой» до 2028 года перед арендой в «Монако» (Cadena SER)

Ансу Фати продлит контракт с «Барселоной» перед переходом в «Монако».

Ранее сообщалось, что полузащитник близок к переходу в клуб Лиги 1 на правах аренды с опцией выкупа.

По информации Cadena SER, перед арендой «Барселона» намерена продлить контракт с Фати еще на один сезон – до 2028 года. Действующее соглашение истекает летом 2027-го.

Сообщается, что сумма возможного выкупа Фати составит порядка 11 млн евро. При этом, если «Монако» решит осуществить полноценный трансфер полузащитника, у «Барселоны» будет право приоритетного выкупа – ожидается, что его сумма составит около 28 млн евро, однако клубы по-прежнему обсуждают детали соглашения.

Что теперь будет с «Торпедо»?15925 голосов
Оставят в РПЛпремьер-лига Россия
Накажут, скинут в лигу нижеВторая лига Б
Клуб умретБыть смертным
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Cadena SER
logoАнсу Фати
logoЛа Лига
logoБарселона
logoлига 1 Франция
деньги
возможные трансферы
logoМонако
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Кассьерра думает об уходе из «Зенита». «Севилья» связывалась с форвардом (Уриэль Югт)
4 минуты назад
«Барса» ведет себя бестактно, ее заявления ужасны. Она ставит Нико в трудное положение. Все как в прошлом году: рычаг тут, рычаг там». Экс-защитник «Атлетика» Алькорта о возможном трансфере
1314 минут назад
Эстеван об обмене футболками с Месси: «В начале матча он подмигнул мне, и у меня задрожали ноги – это невероятно, он эталон для меня и для всего мира. Суарес попросил поменяться в перерыве»
218 минут назад
Мэтт Ле Тиссье: «Правительства по всему миру применяют страх как оружие против народа, используя судебную систему и СМИ. Не позволяйте собой манипулировать»
935 минут назад
Семак и Миллер провели рабочую встречу: «Главные темы – подготовка к сезону и стоящие перед «Зенитом» задачи в чемпионате и кубке»
2735 минут назадФото
Черчесов об РПЛ: «Зениту» шесть лет никто ничего не дарил, они сами добивались. Конкуренция растет, команды усиливаются»
647 минут назад
Степашин об иностранцах в РПЛ: «Бителло в «Динамо» или бразильцы в «Зените» – понимаю. Но зачем покупать третьеразрядных легионеров, есть хорошие отечественные ребята»
1549 минут назад
В каком немецком городе нет метро? «Байер» недавно там играл
53 минуты назадСпецпроект
Уильямс сообщил «Атлетику» о желании перейти в «Барсу». Басконцы не будут препятствовать уходу Нико, но хотят всю сумму отступных – 62 млн евро
48сегодня, 12:36
Адвокат Добровинский про дело о взятке судье: «Торпедо» остается в РПЛ. В показаниях Перезвы нет действий, направленных на то, чтобы соперник москвичей был вынужден «слить» матч»
17сегодня, 12:23
Ко всем новостям
Последние новости
«Сельта» купила Жуджла у «Брюгге» за 6 млн евро и продлила контракт с Каррейрой, интересовавшим «Спартак»
3сегодня, 12:52
Пономарев о том, что ЦСКА продлил контракт с Гайичем: «Милан – один из лучших в РПЛ, а больше и играть некому. В России защитники совсем выродились – и центральные, и крайние»
9сегодня, 12:45
«Фенербахче» предлагает «МЮ» за Санчо 18 млн евро, вингеру готовы платить12 млн в год. Джейдон интересен «Юве» и «Наполи» (Орацио Аккомандо)
6сегодня, 12:40
«Арсенал», «Челси» и «Бавария» связывались с «ПСЖ» насчет трансфера Барколя. Вингер не хочет уходить
6сегодня, 12:10
«Ливерпуль» хочет 60-65 млн евро и бонусы за Нуньеса. Лукка из «Удинезе» за 35+ млн – альтернативный вариант для «Наполи»
13сегодня, 11:58
Мостовой о Сафонове: «Будет правильно, если он уйдет из «ПСЖ», ему надо играть. «Галатасарай» и «Борнмут» – не шаг назад, если Матвей там будет основным»
19сегодня, 11:31
Вернер возглавил «Лейпциг». Контракт 37-летнего тренера – до 2027 года
6сегодня, 11:29
«Бешикташ» подписал турецкий состав по CS 2
сегодня, 11:09Киберспорт
Тикнизяном предметно интересовались «Слован» и ПАОК. «Севилья» и «Леганес» не были готовы платить за трансфер защитника (Metaratings)
2сегодня, 10:49
Пиковый онлайн футсима Rematch за 5 дней после релиза составил 92 тысячи человек
сегодня, 10:19