«Барса» и «Монако» согласовали аренду Фати с правом выкупа. Вингер пройдет медосмотр на этой неделе

Ансу Фати переходит из «Барселоны» в «Монако».

Клубы окончательно согласовали трансфер игрока, сообщает Фабрицио Романо. Монегаски арендуют 22-летнего вингера с правом дальнейшего выкупа.

Завтра Фати отправится в Монако . Медосмотр для своей новой команды он пройдет позже на этой неделе. Перед этим футболист продлит контракт с каталонцами.

В сезоне-2024/25 Ансу провел 6 матчей в Ла Лиге . Его статистику можно найти здесь .