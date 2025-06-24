«Барса» и «Монако» согласовали аренду Фати с правом выкупа. Вингер пройдет медосмотр на этой неделе
Ансу Фати переходит из «Барселоны» в «Монако».
Клубы окончательно согласовали трансфер игрока, сообщает Фабрицио Романо. Монегаски арендуют 22-летнего вингера с правом дальнейшего выкупа.
Завтра Фати отправится в Монако. Медосмотр для своей новой команды он пройдет позже на этой неделе. Перед этим футболист продлит контракт с каталонцами.
В сезоне-2024/25 Ансу провел 6 матчей в Ла Лиге. Его статистику можно найти здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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