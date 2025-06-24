«Монако» сможет купить Фати у «Барсы» за 11 млн евро после аренды. У каталонцев будет право приоритетного выкупа вингера за 28 млн
Названы детали сделки по Ансу Фати.
Ранее стало известно, что вингер «Барселоны» близок к переходу в «Монако» на правах аренды с опцией выкупа.
По информации Cadena SER, полноценный трансфер игрока обойдется французскому клубу в 11 миллионов евро. При этом у каталонцев будет право приоритетного выкупа Фати за 28 миллионов евро.
В сезоне-2024/25 Ансу провел 6 матчей в Ла Лиге. Его статистику можно найти здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Cadena SER
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