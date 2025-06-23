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Мостовой о Пьяниче: «ЦСКА ничего не потеряет с его уходом. Миралем побыл в России полгода – люди получили удовольствие от его игры»

Александр Мостовой считает, что уход Миралема Пьянича не отразится на ЦСКА.

Ранее сообщалось, что боснийский полузащитник не продлит контракт, истекающий в конце июня.

«Было понятно, что Пьянич, скорее всего, покинет ЦСКА, ведь Николич ушел из команды, а он его приглашал. Армейцы с уходом Миралема ничего не потеряют. Самое главное, что он передал опыт Кисляку.

Пьянич побыл в России полгода, и за это время люди получили удовольствие от его игры», – сказал экс-игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России.

В составе московского клуба Пьянич провел 25 матчей во всех турнирах и отметился тремя голевыми передачами.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoМиралем Пьянич
logoМарко Николич
logoМатвей Кисляк
logoАлександр Мостовой
logoЧемпионат.com
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