Мостовой о Пьяниче: «ЦСКА ничего не потеряет с его уходом. Миралем побыл в России полгода – люди получили удовольствие от его игры»
Александр Мостовой считает, что уход Миралема Пьянича не отразится на ЦСКА.
Ранее сообщалось, что боснийский полузащитник не продлит контракт, истекающий в конце июня.
«Было понятно, что Пьянич, скорее всего, покинет ЦСКА, ведь Николич ушел из команды, а он его приглашал. Армейцы с уходом Миралема ничего не потеряют. Самое главное, что он передал опыт Кисляку.
Пьянич побыл в России полгода, и за это время люди получили удовольствие от его игры», – сказал экс-игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России.
В составе московского клуба Пьянич провел 25 матчей во всех турнирах и отметился тремя голевыми передачами.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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