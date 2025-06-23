Аршавина не удивил Пьянич: «Он большой мастер, но уже старый. Сколько он забил и отдал? Не больше пяти‑шести в сумме»
Андрей Аршавин заявил, что его не удивила игра Миралема Пьянича в России.
Ранее сообщалось, что боснийский полузащитник не продлит контракт с ЦСКА, истекающий в конце июня.
– Успел он вас удивить?
– Меня нет. Он большой мастер, но уже старый. Сколько он забил и отдал? Не больше пяти‑шести в сумме, – сказал заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию.
В 16 матчах Мир РПЛ у Пьянича 2 голевые передачи. В 9 матчах ФОНБЕТ Кубка России на счету хавбека нет результативных действий.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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