Мбаппе вернулся к тренировкам с командой после гастроэнтерита. Форвард «Реала» может сыграть с «Зальцбургом»
Килиан Мбаппе вернулся в общую группу «Реала» после болезни.
19 июня нападающего мадридцев госпитализировали из-за острого гастроэнтерита и в тот же день выписали из больницы. Он пропустил первые два матча клубного чемпионата мира против «Аль-Хилаля» (1:1) и «Пачуки» (3:1).
На сегодняшней тренировке «Реала» Мбаппе работал вместе с командой. Marca сообщает, что француз может принять участие в матче против «Ред Булл Зальцбург» в 3-м туре группового этапа турнира.
Ювентус
Будет ничья
Манчестер Сити
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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