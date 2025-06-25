Мбаппе вернулся к тренировкам с командой после гастроэнтерита. Форвард «Реала» может сыграть с «Зальцбургом»

Килиан Мбаппе вернулся в общую группу «Реала» после болезни.

19 июня нападающего мадридцев госпитализировали из-за острого гастроэнтерита и в тот же день выписали из больницы. Он пропустил первые два матча клубного чемпионата мира против «Аль-Хилаля» (1:1) и «Пачуки» (3:1).

На сегодняшней тренировке «Реала » Мбаппе работал вместе с командой. Marca сообщает, что француз может принять участие в матче против «Ред Булл Зальцбург» в 3-м туре группового этапа турнира.