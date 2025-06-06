«Динамо» – фаворит в борьбе за Зайнутдинова, ведутся переговоры. Хавбеком «Бешикташа» также интересуются «Зенит» и «Краснодар»

Несколько клубов РПЛ хотят подписать Бахтиера Зайнутдинова.

В прошлом сезоне полузащитник сыграл 9 матчей за «Бешикташ» в чемпионате Турции, проводя на поле в среднем 38 минут.

«Динамо » ведет переговоры относительно трансфера футболиста, об этом сообщает «Чемпионат».

Хавбеком также интересуются «Зенит » и «Краснодар », но московский клуб – фаворит в борьбе за игрока.

Бахтиер Зайнутдинов ранее выступал за «Ростов» и ЦСКА в Мир РПЛ .