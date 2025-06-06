«Динамо» – фаворит в борьбе за Зайнутдинова, ведутся переговоры. Хавбеком «Бешикташа» также интересуются «Зенит» и «Краснодар»
Несколько клубов РПЛ хотят подписать Бахтиера Зайнутдинова.
В прошлом сезоне полузащитник сыграл 9 матчей за «Бешикташ» в чемпионате Турции, проводя на поле в среднем 38 минут.
«Динамо» ведет переговоры относительно трансфера футболиста, об этом сообщает «Чемпионат».
Хавбеком также интересуются «Зенит» и «Краснодар», но московский клуб – фаворит в борьбе за игрока.
Бахтиер Зайнутдинов ранее выступал за «Ростов» и ЦСКА в Мир РПЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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