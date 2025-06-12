«Динамо» не ведет переговоров по Зайнутдинову («СЭ»)

«Динамо» не ведет переговоров с «Бешикташем» по хавбеку Бахтиеру Зайнутдинову.

По данным «Спорт-Экспресса», на данный момент нет готовой сделки по 27-летнему игроку сборной Казахстана.

Ранее стало известно, что бело-голубые – фавориты в борьбе за Зайнутдинова, который также интересен «Зениту» и «Краснодару».