«Динамо» и «Фламенго» продолжают переговоры по Карраскалю. Клубы не могут согласовать стоимость игрока («Чемпионат»)

Хорхе Карраскаль еще может перейти в Бразилию.

По информации «Чемпионата», «Фламенго » продолжает переговоры с «Динамо » о трансфере 27-летнего полузащитника. Стороны пока не могут прийти к консенсусу в вопросе трансферной стоимости футболиста.

Карраскаль выступает за бело-голубых с 2023 года. В минувшем сезоне Мир РПЛ он провел 26 матчей, отличившись 7 голами и 3 ассистами.

Подробную статистику колумбийца можно найти здесь .