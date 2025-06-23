«Динамо» и «Фламенго» продолжают переговоры по Карраскалю. Клубы не могут согласовать стоимость игрока («Чемпионат»)
Хорхе Карраскаль еще может перейти в Бразилию.
По информации «Чемпионата», «Фламенго» продолжает переговоры с «Динамо» о трансфере 27-летнего полузащитника. Стороны пока не могут прийти к консенсусу в вопросе трансферной стоимости футболиста.
Карраскаль выступает за бело-голубых с 2023 года. В минувшем сезоне Мир РПЛ он провел 26 матчей, отличившись 7 голами и 3 ассистами.
Подробную статистику колумбийца можно найти здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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