Орещук о Челестини в ЦСКА: «Что мешает поставить Березуцких? «Краснодар» не побоялся назначить Мусаева, «Зенит» вернул Семака. Почему не верим нашим, привозим иностранцев?»
Роман Орещук высказался о назначении Фабио Челестини в ЦСКА.
– Насколько понятен выбор главного тренера армейцев – Фабио Челестини? И была ли, на ваш взгляд, русская альтернатива?
– Получается, у ЦСКА будет опять переходной период – в этот год тренеру нужно познакомиться с командой. ЦСКА будет делать шаг назад, чтобы сделать потом 2-3 вперед.
Что мешает поставить Березуцких, которые хорошо знают команду? Остаться на этом уровне и с ними подняться. «Краснодар» не побоялся поставить Мусаева, «Зенит» вернул из Уфы Семака. Когда еще нашим молодым тренерам давать шанс?
В «Балтике» работал Игнашевич. Почему не верим нашим, почему привозим иностранцев, когда нет еврокубков? Везем, платим... – сказал бывший спортивный директор «Динамо» и «Торпедо» Роман Орещук.
Что теперь будет с «Торпедо»?17306 голосов
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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