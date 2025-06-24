Элвер Рахимич: «ЦСКА ставит целью кубок и чемпионство. Надеюсь, так и будет. Есть все предпосылки для трофеев в следующем сезоне»
Элвер Рахимич надеется, что ЦСКА с Фабио Челестини станет чемпионом.
«ЦСКА в этом сезоне сделал шаг вперед, надеюсь, он займет в следующем сезоне первое место.
ЦСКА ставит перед собой цели: кубок и чемпионство. Я надеюсь, что так и будет. В этом году сделан хороший шаг, есть все предпосылки для завоевания трофеев в следующем сезоне.
Но как это все будет с новым тренером, как команда его примет, какая будет игра с ним – сложно сказать. Я не знаю этого тренера, но у него с «Базелем» многое получилось: они взяли чемпионство. Надеюсь, и с ЦСКА это тоже получится.
Будем болеть за ЦСКА, пора брать долгожданное, заветное чемпионство!» – сказал бывший полузащитник ЦСКА.
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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Советский спорт»
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