«Милан» и Модрич обсуждают контракт по схеме «1+1» с зарплатой 3-3,5 млн евро в год (La Gazzetta dello Sport)

Озвучены детали возможного сотрудничества Луки Модрича с «Миланом».

Как пишет La Gazzetta dello Sport, стороны ведут переговоры и испытывают оптимизм по поводу достижения договоренности. Условия контракта могут быть согласованы в ближайшие дни.

Клуб и 39-летний полузащитник обсуждают возможность подписания соглашения на один год с опцией продления еще на один сезон. Зарплата хорвата может составить от 3 до 3,5 млн евро в год.

«Россонери» ожидают, что Модрич сразу станет одним из лидеров раздевалки. Это одна из причин, по которым клуб хочет подписать футболиста.