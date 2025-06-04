«Милан» и Модрич обсуждают контракт по схеме «1+1» с зарплатой 3-3,5 млн евро в год (La Gazzetta dello Sport)
Озвучены детали возможного сотрудничества Луки Модрича с «Миланом».
Как пишет La Gazzetta dello Sport, стороны ведут переговоры и испытывают оптимизм по поводу достижения договоренности. Условия контракта могут быть согласованы в ближайшие дни.
Клуб и 39-летний полузащитник обсуждают возможность подписания соглашения на один год с опцией продления еще на один сезон. Зарплата хорвата может составить от 3 до 3,5 млн евро в год.
«Россонери» ожидают, что Модрич сразу станет одним из лидеров раздевалки. Это одна из причин, по которым клуб хочет подписать футболиста.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: La Gazzetta dello Sport
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