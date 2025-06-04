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Модрич не хотел играть против «Реала» и искал конкурентную лигу, он также симпатизировал «Милану» в детстве (Marca)

Модрич переходит в «Милан» из-за нежелания играть против «Реала» и уровня лиги.

39-летний полузащитник, игравший за «Мадрид» с 2012 года, переходит в «Милан» на правах свободного агента. В ближайшие дни он подпишет контракт.

Как утверждает Marca, Лука был разочарован тем, что не смог остаться в «Реале» еще на сезон. Он искал вариант трудоустройства, который сочетал бы спортивные и эмоциональные аспекты.

Кумиром Модрича был бывший полузащитник сборной Хорватии и «Милана» Звонимир Бобан, который сейчас является другом Луки. Поэтому для него переход в «Милан» имеет смысл, кроме того, в детстве хорват симпатизировал «россонери».

В то же время Модрич хочет подойти в хорошей форме к ЧМ-2026, поэтому искал вариант с более конкурентной лигой, в этом плане его устраивает Серия А. Также он считает, что сможет играть в команде важную, а не символическую роль.

Еще один фактор, который оказал большое влияние на решение Модрича, – «Милан» не будет участвовать в еврокубках. Лука ни при каких обстоятельствах не хочет встречаться с «Реалом» на поле из-за своей связи с клубом.

У игрока были и другие варианты в Европе, но «Милан» устроил его по разным параметрам.

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НигерияСборная Нигерии по футболу
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Marca
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logoсерия А Италия
Звонимир Бобан
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