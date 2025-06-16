Киммих о «Баварии» и рынке трансферов: «Вам придется спросить клуб, каковы планы. Есть ощущение, что мы могли бы что-то сделать – с учетом неприезда Виртца, ухода Сане и Мюллера»
Йозуа Киммих считает, что «Бавария» не впечатляет на трансферном рынке.
«Вам придется спросить клуб, каковы планы. Конечно, есть ощущение, что мы могли бы что-то сделать – с учетом неприезда Фло [Флориана Виртца], ухода Лероя Сане и Томаса Мюллера.
Я был удивлен, что Сане едет в Турцию. Я этого не ожидал. Но это его решение, и у него есть свои причины для этого», – сказал полузащитник мюнхенцев.
Ранее стало известно, что 22-летний полузащитник Флориан Виртц перейдет из «Байера» в «Ливерпуль».
35-летний Томас Мюллер покинет мюнхенцев после клубного чемпионата мира. «Бавария» решила не продлевать контракт с игроком, выступавшим за нее с сезона-2008/09.
29-летний полузащитник Лерой Сане стал игроком «Галатасарая».
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Goal
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