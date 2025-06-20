  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Баббель о Леау в «Баварии»: «Для меня всегда было загадкой, почему Рафаэл так высоко оценивается. Вы когда-нибудь видели две его удачные игры подряд? Он как Сане 2.0»
9

Баббель о Леау в «Баварии»: «Для меня всегда было загадкой, почему Рафаэл так высоко оценивается. Вы когда-нибудь видели две его удачные игры подряд? Он как Сане 2.0»

Маркус Баббель не видит смысла приглашать Рафаэла Леау в «Баварию».

– Теперь боссам «Баварии» предстоит найти преемника Лероя Сане в атаке. Нико Уильямс, Рафаэл Леау – кого бы вы назвали своим фаворитом?

– Для меня всегда было загадкой, почему Леау так высоко оценивается. Как только требуется фланговый игрок, его имя сразу же всплывает в памяти.

Не знаю, вы когда-нибудь видели две его удачные игры подряд? Я пока не видел. А я много наблюдаю за ним. Конечно, у него огромный потенциал, я тоже это вижу. Но ему уже не 20, ему уже 26. И в «Милане» у него игра идет не без проблем. Ты не знаешь, чего можно ожидать от него. Он может играть исключительно хорошо, но, как я уже сказал, это большая редкость. Он больше похож на Сане 2.0, потому что в Лерое тоже всегда виден огромный потенциал, но он не смог реализовать его в течение длительного периода времени.

Уильямс все еще молодой парень, и у него есть потенциал, никаких «если» и «но». Но в «Атлетике» ему тоже не удалось добиться стабильных результатов. Вот почему я с нетерпением жду, кого они выберут.

– Кого бы вы порекомендовали вместо него?

– Слава богу, я не являюсь скаутом «Баварии», потому что сейчас я могу вспомнить только трех человек, и все они, к счастью, играют за мой клуб, «Ливерпуль». Гакпо, Диас, Салах – это игроки, которые доставляют мне радость, потому что они постоянно приносят пользу. Лично мне очень нравится голландец Гакпо, который может не только отдавать голевые передачи, но и сам забивать голы.

Или Диас, который, вероятно, отправится в Испанию, если покинет клуб. Это игроки, которые доставляют мне много радости, потому что я просто знаю, чего от них ожидать. Это игроки, которые стабильно играют и просто делают команду лучше, – сказал экс-игрок «Баварии» и «Ливерпуля» в интервью Absolut Fussball.

Что теперь будет с «Торпедо»?2145 голосов
Оставят в РПЛпремьер-лига Россия
Накажут, скинут в лигу нижеВторая лига Б
Клуб умретБыть смертным
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Merkur
logoМилан
logoсерия А Италия
logoБавария
logoМаркус Баббель
logoбундеслига Германия
logoРафаэл Леау
logoЛуис Диас
logoАтлетик
logoМохамед Салах
logoЛа Лига
logoКоди Гакпо
logoЛиверпуль
logoЛерой Сане
logoпремьер-лига Англия
logoНико Уильямс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Ямаль – лидер Ла Лиги по количеству успешных обводок (161). У Мбаппе 83, у Винисиуса – 82
811 минут назад
Экс-порноактриса Бавель о Ямале: «У меня есть тысяча сообщений, где он просит меня прийти к нему и на частные вечеринки. Ламин говорил, что разрешает мне быть с ним, даже если он и младше»
2823 минуты назад
Клубный ЧМ. Групповой этап. «Челси» уступил «Фламенго», «Бавария» сыграет с «Бока Хуниорс»
92628 минут назад
Андрей Канчельскис: «У нас происходит бардак в футболе, скандал на скандале. Это напоминает «Дом-2», где уже написан сценарий и каждый выполняет свою роль. Клоунада какая-то»
838 минут назад
«Локомотив» еще не договорился с Верой. У игрока есть вариант с «Рубином» («Чемпионат»)
1444 минуты назад
«Фламенго» одержал волевую победу над «Челси» – 3:1. Джексон получил красную на 68-й
6046 минут назад
ЦСКА заинтересован в Кузяеве. Клуб узнает, готов ли хавбек вернуться в Россию (Legalbet)
2156 минут назад
Джексон получил красную через 4 минуты после выхода на поле в матче с «Фламенго». Форвард «Челси» ударил шипами в голень Айртону
1958 минут назадФото
«Борнмут» отказался продать «ПСЖ» Забарного за 55 млн фунтов (Бен Джейкобс)
15сегодня, 19:38
«Ливерпуль» может выплатить 150 млн евро за Виртца – 125 млн и бонусы (Kicker)
3сегодня, 19:27
Ко всем новостям
Последние новости
Джексон получил ноль за матч с «Фламенго» от Football.London. Выше всех оценили Нету – на 7 баллов
11 минут назад
«Бавария» – «Бока Хуниорс». Онлайн-трансляция начнется в 04:00
336 минут назад
Флориан Виртц: «Игроки «Ливерпуля» – машины. Это подходящее место, чтобы улучшить мои физические показатели»
546 минут назад
Губерниев о Промесе: «Отсидит и выйдет на свободу с чистой совестью. Очень жалко Квинси по-человечески, но он совершил правонарушения. Нидерландский суд – самый справедливый суд в мире!»
12сегодня, 19:41
Кюйт покинул «Берсхот» после вылета из высшей лиги Бельгии
12сегодня, 19:14
Евро-2025 (U19). Групповой этап. Нидерланды обыграли Англию, Германия – Норвегию
1сегодня, 19:09
Рабьо снова подал на «ПСЖ» в суд – из-за баннеров фанатов о его матери. Адриен и Вероник хотят получить по 15 000 евро компенсации
6сегодня, 19:00
«Байер» назвал Виртца «футбольным богом» в прощальном посте: «Спасибо за невероятное совместное путешествие. Флориан навсегда останется частью нашей семьи»
7сегодня, 18:41
Организатор пиратских трансляций Анатолий Перротта приговорен судом Неаполя к году и 4 месяцам тюрьмы условно, его сообщник – к 4 годам и 4 месяцам лишения свободы. 6 тысячам зрителей грозит штраф
7сегодня, 18:40
Пономарев о Челестини в ЦСКА: «Зачем опять дергаемся с этими иностранцами? Елки‑палки, кто его тащит? Агенты эти чертовы. Зачем их слушать? Взяли кота в мешке»
21сегодня, 18:05