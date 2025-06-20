Баббель о Леау в «Баварии»: «Для меня всегда было загадкой, почему Рафаэл так высоко оценивается. Вы когда-нибудь видели две его удачные игры подряд? Он как Сане 2.0»

Маркус Баббель не видит смысла приглашать Рафаэла Леау в «Баварию».

– Теперь боссам «Баварии» предстоит найти преемника Лероя Сане в атаке. Нико Уильямс, Рафаэл Леау – кого бы вы назвали своим фаворитом?

– Для меня всегда было загадкой, почему Леау так высоко оценивается. Как только требуется фланговый игрок, его имя сразу же всплывает в памяти.

Не знаю, вы когда-нибудь видели две его удачные игры подряд? Я пока не видел. А я много наблюдаю за ним. Конечно, у него огромный потенциал, я тоже это вижу. Но ему уже не 20, ему уже 26. И в «Милане » у него игра идет не без проблем. Ты не знаешь, чего можно ожидать от него. Он может играть исключительно хорошо, но, как я уже сказал, это большая редкость. Он больше похож на Сане 2.0, потому что в Лерое тоже всегда виден огромный потенциал, но он не смог реализовать его в течение длительного периода времени.

Уильямс все еще молодой парень, и у него есть потенциал, никаких «если» и «но». Но в «Атлетике» ему тоже не удалось добиться стабильных результатов. Вот почему я с нетерпением жду, кого они выберут.

– Кого бы вы порекомендовали вместо него?

– Слава богу, я не являюсь скаутом «Баварии», потому что сейчас я могу вспомнить только трех человек, и все они, к счастью, играют за мой клуб, «Ливерпуль ». Гакпо, Диас, Салах – это игроки, которые доставляют мне радость, потому что они постоянно приносят пользу. Лично мне очень нравится голландец Гакпо, который может не только отдавать голевые передачи, но и сам забивать голы.

Или Диас, который, вероятно, отправится в Испанию, если покинет клуб. Это игроки, которые доставляют мне много радости, потому что я просто знаю, чего от них ожидать. Это игроки, которые стабильно играют и просто делают команду лучше, – сказал экс-игрок «Баварии» и «Ливерпуля» в интервью Absolut Fussball.