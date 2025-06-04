Матвей Сафонов: «От алиментов я никогда не уклоняюсь. Наверное, кому‑то хотелось, чтобы на меня это давило, но из данной ситуации я выходил неплохо»
Матвей Сафонов заявил, что никогда не уклонялся от выплаты алиментов.
Ранее стало известно, что вратарь «ПСЖ» и сборной России полностью погасил задолженность в размере 66 млн рублей.
– Насколько завершение финансовых споров стало облегчением для вас? Волновали ли вас эти новости?
– Наверное, кому‑то хотелось, чтобы на меня это давило, но из данной ситуации я выходил неплохо, показывал результат на поле. Меня это несильно тревожило, с психологией у меня все нормально.
Я понимаю, что это жизнь, это путь. Я просто принял ситуацию. От алиментов я никогда не уклоняюсь, – сказал Сафонов.
Сафонов переплатил 629 рублей и 99 копеек по долгу за алименты. Ему должны разрешить выезд из России
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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