Матвей Сафонов: «От алиментов я никогда не уклоняюсь. Наверное, кому‑то хотелось, чтобы на меня это давило, но из данной ситуации я выходил неплохо»

Матвей Сафонов заявил, что никогда не уклонялся от выплаты алиментов.

Ранее стало известно , что вратарь «ПСЖ » и сборной России полностью погасил задолженность в размере 66 млн рублей.

– Насколько завершение финансовых споров стало облегчением для вас? Волновали ли вас эти новости?

– Наверное, кому‑то хотелось, чтобы на меня это давило, но из данной ситуации я выходил неплохо, показывал результат на поле. Меня это несильно тревожило, с психологией у меня все нормально.

Я понимаю, что это жизнь, это путь. Я просто принял ситуацию. От алиментов я никогда не уклоняюсь, – сказал Сафонов.

Сафонов переплатил 629 рублей и 99 копеек по долгу за алименты. Ему должны разрешить выезд из России