Генсек РФС Митрофанов о допуске сборной: «Мы с вами больше реалисты, чем фантазеры. Реально говорить об отборе к Евро-2028»

Генеральный секретарь РФС рассказал, когда можно будет ждать допуска сборной России.

– Квалификация чемпионата мира в Европе уже началась. Теперь сборная России точно мимо финального турнира. Стоит ли рассчитывать на получение wild card?

– Мы об этом говорили, всегда есть опция с wild card.

– Заявят нечетной командой?

– Все бывает. В разных группах тоже разное количество команд бывает.

– То есть исключать участия сборной России в ЧМ‑2026 нельзя?

– Мы с вами больше реалисты, чем фантазеры. Я об этом уже говорил. Мы же видим сейчас в целом, что нужно не просто решение ФИФА и УЕФА. Этому решению должны способствовать еще и определенные обстоятельства, такие как логистика, визовая история, платежная история и многие другие для полноценного возвращения.

У нас есть прецеденты, когда сотрудники РФС, выезжающие при наличии всех необходимых документов на официальные мероприятия ФИФА и УЕФА , не могут въехать в отдельные страны просто потому, что у них российское гражданство. А в случае с командами, особенно юношескими и молодежными командами, где много игроков, количество таких прецедентов может просто увеличиваться.

Здесь вопрос про стабильность участия в соревнованиях. Поэтому реально говорить о том, что, на мой взгляд, [допуск] – это отбор к чемпионату Европы 2028 года, – сказал Максим Митрофанов .