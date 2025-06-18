Генсек РФС Митрофанов о допуске сборной: «Мы с вами больше реалисты, чем фантазеры. Реально говорить об отборе к Евро-2028»
– Квалификация чемпионата мира в Европе уже началась. Теперь сборная России точно мимо финального турнира. Стоит ли рассчитывать на получение wild card?
– Мы об этом говорили, всегда есть опция с wild card.
– Заявят нечетной командой?
– Все бывает. В разных группах тоже разное количество команд бывает.
– То есть исключать участия сборной России в ЧМ‑2026 нельзя?
– Мы с вами больше реалисты, чем фантазеры. Я об этом уже говорил. Мы же видим сейчас в целом, что нужно не просто решение ФИФА и УЕФА. Этому решению должны способствовать еще и определенные обстоятельства, такие как логистика, визовая история, платежная история и многие другие для полноценного возвращения.
У нас есть прецеденты, когда сотрудники РФС, выезжающие при наличии всех необходимых документов на официальные мероприятия ФИФА и УЕФА, не могут въехать в отдельные страны просто потому, что у них российское гражданство. А в случае с командами, особенно юношескими и молодежными командами, где много игроков, количество таких прецедентов может просто увеличиваться.
Здесь вопрос про стабильность участия в соревнованиях. Поэтому реально говорить о том, что, на мой взгляд, [допуск] – это отбор к чемпионату Европы 2028 года, – сказал Максим Митрофанов.