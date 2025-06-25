  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Туфан Садыгов о возможном переходе сына Ильи в турецкий «Серик Беледиеспор»: «Пока нет никакой конкретики»
10

Туфан Садыгов о возможном переходе сына Ильи в турецкий «Серик Беледиеспор»: «Пока нет никакой конкретики»

Туфан Садыгов высказался о возможном переходе сына Ильи в турецкий клуб.

Сообщалось, что экс-инвестор «Химок» купил 50% акций клуба 2-го турецкого дивизиона «Серик Беледиеспор» за 4 миллиона евро и рассматривает возможность приглашения в команду своего сына.

«Пока нет никакой конкретики», – сказал Садыгов‑старший.

В минувшем сезоне Мир РПЛ Илья Садыгов провел 14 матчей за «Химки» и отдал 1 результативный пас. Подробную статистику нападающего можно найти здесь.

Что теперь будет с «Торпедо»?16835 голосов
Оставят в РПЛпремьер-лига Россия
Накажут, скинут в лигу нижеВторая лига Б
Клуб умретБыть смертным
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
возможные трансферы
logoИлья Садыгов
Туфан Садыгов
logoХимки
Д2 Турция
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Садыгов, купивший 50% акций «Серик Беледиеспор», рассматривает возможность подписания своего сына Ильи (Ajansspor)
81вчера, 17:48
Садыгов о покупке 50% акций «Серик Беледиеспор»: «Сказки, к этому клубу отношения не имею. По поводу Юрана ничего сказать не могу»
1622 июня, 20:05
Юран возглавит турецкий «Серик Беледиеспор», 50% которого купил инвестор «Химок» Садыгов (Sport24)
12922 июня, 19:02
Тихий об инвесторе «Химок» Садыгове: «Делал это из-за сына, футбол ему не слишком интересен. Круто, что отец так о своем ребенке заботится, помогает»
105 января, 08:52
Главные новости
В каком немецком городе нет метро? «Байер» недавно там играл
21 минуту назадСпецпроект
Конец «Витязя», «Лион» кикнули из Лиги 1, историческое поражение «Баварии», «ПСЖ» ждет встречу с Месси, «Барса» покупает Уильямса, а «Зенит» – Вегу и другие новости
16сегодня, 04:10
«Челси» вышел в плей-офф КЧМ и сыграет с «Бенфикой» в 1/8 финала
5сегодня, 03:15
Клубный ЧМ. Групповой этап. «Бавария» проиграла «Бенфике», «Челси» победил «Эсперанс»
521сегодня, 03:05
Ротен о Месси: «Его история про то, что его семья была несчастна, – знаете, где они жили? В доме на 500 м², защищенные от всех, с частной школой для детей. Думаете, его там беспокоили?»
98вчера, 22:07
«Милан» улучшит предложение по Яшари до 27+5 млн евро. «Брюгге» хочет 35 млн и бонусы
9вчера, 21:58
«Арсенал» оформит трансфер Кепы из «Челси» на этой неделе. Отступные вратаря – 5 млн фунтов
23вчера, 21:50
«Ювентус» и «МЮ» обсудят трансфер Санчо в среду
11вчера, 21:43
Трубин признан лучшим игроком матча с «Баварией». Вратарь «Бенфики» сделал 4 сэйва
16вчера, 21:41
Болельщики «Барселоны» делают всех в фишках. Фаны других клубов, подключайтесь!
вчера, 21:30Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Мовсисян о Станковиче в «Спартаке»: «Хотел бы играть под его руководством. Эмоции тренера не мешают, наоборот. Он мотивирует команду и придает ей духа»
123 минуты назад
Делап не боится играть под 9-м номером, который считается в «Челси» несчастливым: «Не верю в такие вещи. Это всего лишь номер. Для меня он не так много значит»
35 минут назад
Евро-2025 (U21). 1/2 финала. Англия сыграет с Нидерландами, Германия против Франции
147 минут назад
Мареска о 3:0 с «Эсперансом» и выходе «Челси» в 1/8 финала КЧМ: «Мы очень счастливы. Хотели выиграть, чтобы продолжить выстраивать менталитет победителей»
259 минут назад
Кубок КОНКАКАФ. Групповой этап. Панама забила 4 гола Ямайке, Канада обыграла Сальвадор
10сегодня, 04:09
«Атлетико» проявляет интерес к Карлосу Аугусто. «Интер» не хочет продавать игрока (Джанлуиджи Лонгари)
сегодня, 03:55
Неймар о продлении контракта с «Сантосом»: «Я прислушался к своему сердцу и принял решение. Это не просто моя команда, это мой дом, моя история и моя жизнь»
3сегодня, 03:30
«Эсперанс» – «Челси» – 0:3. Адарабиойо, Делап и Джордж забили
2сегодня, 03:05
«Окленд Сити» сыграл вничью с «Бока Хуниорс» после 0:16 от «Баварии» и «Бенфики»
16вчера, 22:05
Компани про 0:1 с «Бенфикой»: «Бавария» создала много моментов и упустила много выходов один на один во 2-м тайме. Это футбол – надо использовать шансы»
5вчера, 21:52