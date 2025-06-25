Туфан Садыгов о возможном переходе сына Ильи в турецкий «Серик Беледиеспор»: «Пока нет никакой конкретики»
Туфан Садыгов высказался о возможном переходе сына Ильи в турецкий клуб.
Сообщалось, что экс-инвестор «Химок» купил 50% акций клуба 2-го турецкого дивизиона «Серик Беледиеспор» за 4 миллиона евро и рассматривает возможность приглашения в команду своего сына.
«Пока нет никакой конкретики», – сказал Садыгов‑старший.
В минувшем сезоне Мир РПЛ Илья Садыгов провел 14 матчей за «Химки» и отдал 1 результативный пас. Подробную статистику нападающего можно найти здесь.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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