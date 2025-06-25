Туфан Садыгов о возможном переходе сына Ильи в турецкий «Серик Беледиеспор»: «Пока нет никакой конкретики»

Туфан Садыгов высказался о возможном переходе сына Ильи в турецкий клуб.

Сообщалось , что экс-инвестор «Химок » купил 50% акций клуба 2-го турецкого дивизиона «Серик Беледиеспор» за 4 миллиона евро и рассматривает возможность приглашения в команду своего сына.

«Пока нет никакой конкретики», – сказал Садыгов‑старший.

В минувшем сезоне Мир РПЛ Илья Садыгов провел 14 матчей за «Химки » и отдал 1 результативный пас. Подробную статистику нападающего можно найти здесь .