Гарначо выложил фотографию в футболке «Астон Виллы» с фамилией Рэшфорда. Хавбек может уйти из «МЮ»
Алехандро Гарначо опубликовал фото с футболке «Астон Виллы».
20-летний атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» опубликовал в социальной сети фотографию, в которой он стоит в футболке «Астон Виллы» с фамилией Маркуса Рэшфорда.
По ходу прошлого сезона манкунианцы отдали Рэшфорда в аренду клубу из Бирмингема.
Алехандро Гарначо также рассматривается как кандидат на уход из «Манчестер Юнайтед» после того, как он выразил недовольством игровым временем в финале Лиги Европы.
Фото: garnacho7
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: инстаграм Алехандро Гарначо
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