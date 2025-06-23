Гарначо выложил фотографию в футболке «Астон Виллы» с фамилией Рэшфорда. Хавбек может уйти из «МЮ»

Алехандро Гарначо опубликовал фото с футболке «Астон Виллы».

20-летний атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед » опубликовал в социальной сети фотографию, в которой он стоит в футболке «Астон Виллы » с фамилией Маркуса Рэшфорда .

По ходу прошлого сезона манкунианцы отдали Рэшфорда в аренду клубу из Бирмингема.

Алехандро Гарначо также рассматривается как кандидат на уход из «Манчестер Юнайтед» после того, как он выразил недовольством игровым временем в финале Лиги Европы.

Фото: garnacho7