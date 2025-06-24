  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Милану» интересны Кристенсен из «Барселоны», Кивер из «Арсенала» и Леони из «Пармы»
5

«Милану» интересны Кристенсен из «Барселоны», Кивер из «Арсенала» и Леони из «Пармы»

Андреас Кристенсен может присоединиться к «Милану».

Как сообщает MilanPress со ссылкой на Corriere dello Sport, «россонери» хотели бы приобрести у «Пармы» защитника Джованни Леони, но цена и конкуренция высоки, а потому заключить сделку будет непросто.

В связи с этим миланцы рассматривают альтернативные варианты, и Кристенсен из «Барселоны» входит в их число. Также называется Якуб Кивер из «Арсенала».

Что теперь будет с «Торпедо»?16431 голос
Оставят в РПЛпремьер-лига Россия
Накажут, скинут в лигу нижеВторая лига Б
Клуб умретБыть смертным
Опубликовал: Александр Суряев
logoАндреас Кристенсен
logoсерия А Италия
logoпремьер-лига Англия
logoДжованни Леони
logoАрсенал
logoЛа Лига
logoЯкуб Кивер
logoМилан
logoПарма
logoБарселона
возможные трансферы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кристенсен сыграл за «Барсу» впервые с августа 2024-го. Защитник вышел на 83-й минуте матча с «Интером»
71 мая, 08:14
«Барселона» готова летом расстаться с Кристенсеном, чтобы подписать Та (Relevo)
916 февраля, 19:54
Кристенсен готов покинуть «Барсу». Каталонцы смогут подписать Рэшфорда из «МЮ», если датчанин уйдет
4226 января, 09:42
Главные новости
Мхитарян о 0:5 от «ПСЖ» в финале ЛЧ: «Боль не проходит, это было тяжелое поражение. Мы должны вынести урок и работать, чтобы побеждать в ближайшие дни, недели и годы»
115 минут назад
Ротен об игре «ПСЖ» с «Интер Майами»: «Пусть болельщики принесут свистки, которые купили для Олимпиады, чтобы освистать Месси и Аргентину, а тот зассал и не приехал»
2015 минут назад
«Барса» и «Монако» согласовали аренду Фати с правом выкупа. Вингер пройдет медосмотр на этой неделе
925 минут назад
«Лион» подаст апелляцию на перевод в Лигу 2. У клуба есть 7 дней
2332 минуты назад
«Барселона» выплатит 62 млн евро за Уильямса 1 или 2 июля
3645 минут назад
Жером Ротен: «Хочу, чтобы «ПСЖ» задал Месси хорошую трепку. Там сейчас настоящая команда, которая выглядит цельно, уважает клуб и фанатов. Какая же прекрасная история!»
42сегодня, 19:05
«Лион» исключен из Лиги 1 из-за финансовых проблем. У клуба есть право подать апелляцию
112сегодня, 19:03
Клубный ЧМ. Групповой этап. «Бавария» играет с «Бенфикой», «Эсперанс» против «Челси»
348сегодня, 19:00Live
Кто тренирует «Интер»? А «Ботафого»? Соединяем пары в новом тесте
сегодня, 19:00Тесты и игры
Антонелла выложила фото Месси с тортом в стиле «Смурфиков»: «С днем рождения, старый Ворчун! Лучший папа, лучший партнер, лучший во всем! Мы любим тебя 🤍 🎂»
31сегодня, 18:51Фото
Ко всем новостям
Последние новости
«Сьон» получит 320 тысяч евро за матч с «Зенитом» (Blick)
24 минуты назад
Погребняк о Сафонове: «Бороться с Доннаруммой тяжело, если не сказать без шансов. «Галатасарай» – лидер турецкого футбола, «Борнмут» – это Англия, где мечтает играть каждый. Рабочие варианты»
6 минут назад
«Арсенал» может подписать Агуме из «Севильи» на место Парти
136 минут назад
«Монако» сможет купить Фати у «Барсы» за 11 млн евро после аренды. У каталонцев будет право приоритетного выкупа вингера за 28 млн
445 минут назад
«Бенфика» – «Бавария» – 1:0, Скьеллеруп открыл счет, онлайн-трансляция. Мюллер, Сане, Гнабри, Бисхоф и Ди Мария играют
1050 минут назадLive
«Фиорентина» выкупила Гудмундссона у «Дженоа» за 13 млн евро. Вингер стал вторым бомбардиром флорентийцев в прошлом сезоне
сегодня, 18:38
«Страсбур» выкупил у «Ноттингема» защитника Омобамиделе за 8 млн евро
2сегодня, 18:30
«Байер» готов купить хавбека сборной США Тилльмана за 35 млн евро. Клуб связался с ПСВ
4сегодня, 17:57
«Атлетико» может за 25+ млн евро купить капитана «Страсбура» Диарра. Клубам АПЛ Хабиб тоже интересен
сегодня, 17:44
«Кахигао ничего не говорит, только льет «воду». В своих мечтах он сильно хотел бы превратиться в Бувача, просто консультанта без ответственности». Гурцкая о спортдиректоре «Спартака»
4сегодня, 17:30