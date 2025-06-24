«Милану» интересны Кристенсен из «Барселоны», Кивер из «Арсенала» и Леони из «Пармы»
Андреас Кристенсен может присоединиться к «Милану».
Как сообщает MilanPress со ссылкой на Corriere dello Sport, «россонери» хотели бы приобрести у «Пармы» защитника Джованни Леони, но цена и конкуренция высоки, а потому заключить сделку будет непросто.
В связи с этим миланцы рассматривают альтернативные варианты, и Кристенсен из «Барселоны» входит в их число. Также называется Якуб Кивер из «Арсенала».
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Опубликовал: Александр Суряев
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