«Милану» интересны Кристенсен из «Барселоны», Кивер из «Арсенала» и Леони из «Пармы»

Андреас Кристенсен может присоединиться к «Милану».

Как сообщает MilanPress со ссылкой на Corriere dello Sport, «россонери» хотели бы приобрести у «Пармы» защитника Джованни Леони , но цена и конкуренция высоки, а потому заключить сделку будет непросто.

В связи с этим миланцы рассматривают альтернативные варианты, и Кристенсен из «Барселоны» входит в их число. Также называется Якуб Кивер из «Арсенала ».