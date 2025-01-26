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Кристенсен готов покинуть «Барсу». Каталонцы смогут подписать Рэшфорда из «МЮ», если датчанин уйдет

Андреас Кристенсен может покинуть «Барселону».

Как сообщает Mundo Deportivo, 28-летний датчанин хочет получить больше игрового времени и готов к уходу из каталонского клуба при наличии хорошего предложения.

Защитник восстановился после травмы ахиллова сухожилия, из-за которой пропустил пять месяцев, но в «Барселоне» не видят его в основном составе.

Отмечается, что если Кристенсен уйдет, то у каталонцев будет достаточно средств, чтобы усилить состав форвардом «Манчестер Юнайтед» Маркусом Рэшфордом.

Действующий контракт игрока «Барсы» рассчитан до 2026 года. Он пришел из «Челси» летом 2022-го.

Тренеры и боссы «Барселоны» были бы рады уходу Фати. Вингер настроен остаться, несмотря на дефицит практики

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Mundo Deportivo
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