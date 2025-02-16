«Барселона» готова летом расстаться с Кристенсеном, чтобы подписать Та (Relevo)

Андреас Кристенсен летом может покинуть «Барселону».

Relevo сообщает, что каталонцам необходимо освободить место для Джонатана Та , покидающего «Байер » в качестве свободного агента.

В связи с этим каталонцы готовы выслушать предложения по защитнику сборной Дании.

Также отмечается, что с Та «Барселона » еще не договорилась, но близка к этому. Новые контакты ожидаются в ближайшее время.