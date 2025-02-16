«Барселона» готова летом расстаться с Кристенсеном, чтобы подписать Та (Relevo)
Андреас Кристенсен летом может покинуть «Барселону».
Relevo сообщает, что каталонцам необходимо освободить место для Джонатана Та, покидающего «Байер» в качестве свободного агента.
В связи с этим каталонцы готовы выслушать предложения по защитнику сборной Дании.
Также отмечается, что с Та «Барселона» еще не договорилась, но близка к этому. Новые контакты ожидаются в ближайшее время.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Relevo
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