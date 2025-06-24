«Барса» ведет себя бестактно, ее заявления ужасны. Она ставит Нико в трудное положение. Все как в прошлом году: рычаг тут, рычаг там». Экс-защитник «Атлетика» Алькорта о возможном трансфере

Рафаэль Алькорта осудил «Барсу» за тактику покупки Нико Уильямса у «Атлетика».

«Вопрос с «Барсой» меня немного утомил. Они занимались этим и в прошлом году, и я не совсем понял тот шаг. Но то, что происходит сейчас, кажется мне невероятным. Деку публично говорит , что игрок хочет перейти. Нико ставят в очень трудное положение. Заявления «Барсы» ужасны. Клуб с самого начала ведет себя бестактно.

У Нико действующий контракт, он игрок «Атлетика». «Атлетик» уже заявил: «Будете платить отступные? Платите полностью и сразу». Но как только просочилась утечка из «Барсы» о соглашении с Нико... Что должен сделать игрок? Выйти и опровергнуть информацию? В этом и проблема.

Проблема в том, что парня ставят в трудное положение. Все мы, игравшие в футбол, знаем, как все работает. Иногда ты переходишь из одного клуба в другой. Отступные выплачиваются, вы уходите, и все. Но мне все это кажется невероятным. Я и в прошлом году, и в этом не могу поверить в то, как действует «Барса».

Все как в прошлом году. Рычаг тут, рычаг там, дернуть тут, дернуть здесь», – заявил бывший защитник «Атлетика » и сборной Испании Рафаэль Алькорта.