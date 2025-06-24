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Станкович о базе в Тарасовке: «Чувствуется спартаковский дух, история. Тут все прекрасно, начинать подготовку именно здесь – это круто»

Деян Станкович оценил базу «Спартака» в Тарасовке.

Деян, «Спартак» заселился в Тарасовке – базе, которая принимает наш клуб уже 90 лет. Как вам условия работы здесь?

– Здесь все прекрасно. Замечательно начинать предсезонную подготовку именно здесь, потому что здесь чувствуется история, чувствуется спартаковский дух, поэтому для каждого из нас начинать подготовку именно здесь – это максимум, это круто.

– На что будет сделан упор именно здесь, в первую неделю, которая пройдет в Подмосковье?

– Это первая неделя после практически четырех недель паузы. Акцент на аэробную работу, что-то будет и тактическое, потому что мы ждем еще ребят, которые вернутся из своих национальных команд, поэтому когда мы уже будем в полном составе, то будем комплектовать эту мозаику полностью, – сказал главный тренер «Спартака».

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал «Спартака»
logoСпартак
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logoДеян Станкович
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