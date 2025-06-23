В штаб «Спартака» вошел экс-защитник сборной Сербии и «Крыльев Советов» Джорджевич

В тренерский штаб «Спартака» вошел еще один сербский специалист.

Московский клуб объявил о заключении контракта с Ненадом Джорджевичем .

Бывший защитник сборной Сербии, «Крыльев Советов », «Партизана» и других команд обладает лицензией УЕФА A и учится на УЕФА Pro.

«Тренерская карьера Джорджевича началась в 2018 году. На протяжении нескольких лет он работал с юношескими командами шведского «Кальмара» разных возрастов, а в 2021-м стал ассистентом главного тренера юношеской сборной Сербии .

Затем специалист трудился в системе одного из лучших на сегодня шведских клубов – стокгольмского «Хаммарбю». Там он возглавлял «Хаммарбю-2» и был ассистентом в основной команде.

С лета 2023 года Джорджевич работал ассистентом главного тренера в «Аль-Васле» из ОАЭ. За это время дубайский клуб выиграл чемпионат и Президентский кубок ОАЭ», – говорится в сообщении красно-белых.

Фото: spartak.com