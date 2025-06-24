«Кахигао ничего не говорит, только льет «воду». В своих мечтах он сильно хотел бы превратиться в Бувача, просто консультанта без ответственности». Гурцкая о спортдиректоре «Спартака»
Тимур Гурцкая описал работу спортивных директоров «Спартака» и «Динамо».
– Кахигао бросил весла?
– Думаю, он их и не поднимал. В своих мечтах Кахигао очень сильно хотел бы превратиться в Бувача. Просто консультантом без ответственности. А ответ с него все равно будут требовать.
Но Бувача защищает Гафин, который выходит к прессе и говорит мнение руководства. Мы не знаем, что делает Бувач в «Динамо». Может быть, он делает огромную работу.
В «Спартаке», когда выходит Кахигао, он вообще ничего не говорит, просто льет «воду» и уходит, – сказал агент.
Что теперь будет с «Торпедо»?16237 голосов
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
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