«Кахигао ничего не говорит, только льет «воду». В своих мечтах он сильно хотел бы превратиться в Бувача, просто консультанта без ответственности». Гурцкая о спортдиректоре «Спартака»

Тимур Гурцкая описал работу спортивных директоров «Спартака» и «Динамо».

– Кахигао бросил весла?

– Думаю, он их и не поднимал. В своих мечтах Кахигао очень сильно хотел бы превратиться в Бувача. Просто консультантом без ответственности. А ответ с него все равно будут требовать.

Но Бувача защищает Гафин , который выходит к прессе и говорит мнение руководства. Мы не знаем, что делает Бувач в «Динамо ». Может быть, он делает огромную работу.

В «Спартаке », когда выходит Кахигао, он вообще ничего не говорит, просто льет «воду» и уходит, – сказал агент.