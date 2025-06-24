Николай Наумов: «Не очень хорошо отношусь к присутствию женщин в футболе, это мужское дело. Женское безрассудство часто проявляется не с лучшей стороны, мужчины рациональнее»

Николай Наумов выступил против присутствия женщин в футболе.

В последние днистало известно , что женская сборная Швейцарии , которая сыграет на Евро, проиграла мужской команде «Люцерна» U15 со счетом 1:7.

«Девушки вообще не могут обыграть мужчин, даже мальчиков. Всегда будет так, мальчики сильнее. Наша сборная России тоже запросто может проиграть 15-летним пацанам.

Да и вообще не стоит проводить матчи между мужчинами и женщинами. Женский футбол – это совсем другой вид спорта. Вообще много видов спорта, которые также нельзя назвать женскими: тяжелая атлетика, потому что у них позвоночники другие, а бои – это вообще неприятное зрелище.

Я не очень хорошо отношусь к женскому футболу, да и вообще к присутствию женщин в футболе. Это чисто мужское дело. Женская психология и их мышцы менее приспособлены к футболу, чем мужские.

Я вот знаком с Юрой Красножаном , который тренирует женскую сборную России, он на тренировках говорил: «Куда же ты летишь в таком сумасшедшем подкате? Тебе еще детей рожать!»

Вот это женское безрассудство часто проявляется и в футболе не с самой лучшей стороны. Мужчины более рациональные», – сказал бывший президент «Локомотива».