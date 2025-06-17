«Равные права». Бартон о подкате Бонуччи против футболистки Хьютон в благотворительном матче

Джоуи Бартон отреагировал на подкат Леонардо Бонуччи против футболистки.

Во время благотворительного матча в рамках Soccer Aid с участием сборных мира и Англии бывший защитник «Ювентуса » и сборной Италии сбил в подкате экс-футболистку «Арсенала», «Манчестер Сити » и сборной Англии Стефани Хьютон.

Итальянец выбил мяч, а затем девушка споткнулась о его ноги.

«Равные права», – написал в соцсетях экс-защитник «Ман Сити», прикрепив видеофрагмент эпизода.