«Равные права». Бартон о подкате Бонуччи против футболистки Хьютон в благотворительном матче
Джоуи Бартон отреагировал на подкат Леонардо Бонуччи против футболистки.
Во время благотворительного матча в рамках Soccer Aid с участием сборных мира и Англии бывший защитник «Ювентуса» и сборной Италии сбил в подкате экс-футболистку «Арсенала», «Манчестер Сити» и сборной Англии Стефани Хьютон.
Итальянец выбил мяч, а затем девушка споткнулась о его ноги.
«Равные права», – написал в соцсетях экс-защитник «Ман Сити», прикрепив видеофрагмент эпизода.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: аккаунт Джоуи Бартона в Х
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