«Она еще жива». Бонуччи сбил в подкате английскую футболистку Хотон в благотворительном матче и выставил фото с ней
Леонардо Бонуччи сбил в подкате английскую футболистку и показал фото с ней.
Бывший защитник «Ювентуса» и сборной Италии 15 июня принял участие в ежегодной благотворительной игре в рамках Soccer Aid с участием сборных мира и Англии. Гости выиграли на «Олд Траффорд» со счетом 5:4. Организаторы собрали более 7 млн фунтов, которые через ЮНИСЕФ направят на помощь детям по всему миру.
Во время игры на домашнем стадионе «Манчестер Юнайтед» Бонуччи сбил в подкате бывшую футболистку «Арсенала», «Манчестер Сити» и сборной Англии Стефани Хотон.
Итальянец выбил мяч, а затем девушка споткнулась о его ноги. Леонардо остановил игру, и Хотон несколько минут оказывали помощь – она смогла доиграть встречу. Эпизод с подкатом стал вирусным в соцсетях.
После матча Бонуччи опубликовал фотографию со Стефани и написал: «Она еще жива».
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Daily Mail
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