В «Хапоэль» из Хайфы отказался переходить Робинью из «Пенафиэла», играющего во 2-й лиге Португалии. Вингер принял такое решение на фоне ухудшения обстановки на Ближнем Востоке

Трансфер «Хапоэля» из Хайфы сорвался из-за ухудшения ситуации на Ближнем Востоке.

Израильский клуб согласовал трансфер вингера «Пенафиэла » Робинью. Однако уже после того, как о подписании было объявлено официально, 27-летний футболист отказался от перехода – по словам агентов, Робинью и его семья приняли такое решение из-за текущей обстановки в регионе.

«Хапоэль» Хайфа представляет собой солидный, конкурентоспособный и финансово сбалансированный проект, соответствующий пути и амбициям Робинью. Однако, учитывая ухудшающуюся геополитическую ситуацию в регионе мы сочли приоритетной задачей обеспечить безопасность и личное благополучие игрока и его семьи.

Ответственность и уважение к людям, которых мы представляем, лежат в основе всего, что мы делаем. Поэтому, при полном согласии со всеми заинтересованными сторонами, мы решили не осуществлять трансфер», – говорится в заявлении.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированный удар по военным и инфраструктурным объектам в Иране, включая ядерные. Сообщалось о 78 погибших и еще более чем 300 пострадавших. Иран нанес удар в ответ, погибли 24 израильтянина. Во вторник президент США Дональд Трамп объявил о вступлении в силу режима прекращения огня.