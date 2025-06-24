ЦСКА продлил контракт с Гайичем до 2027 года

ЦСКА объявил о продлении контракта с защитником Миланом Гайичем.

«Новое соглашение с сербским футболистом будет действовать до конца сезона-2026/27.

Милан выступает за нашу команду с 2022 года, и за это время он провел 112 матчей, в которых забил 7 голов и выполнил 9 голевых передач. В составе красно-синих Гайич дважды побеждал в FONBET Кубке России, а также стал обладателем серебряных и бронзовых медалей РПЛ », – говорится в сообщении ЦСКА .

Статистику 29-летнего игрока можно найти здесь .