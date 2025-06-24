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ЦСКА продлил контракт с Гайичем до 2027 года

ЦСКА объявил о продлении контракта с защитником Миланом Гайичем.

«Новое соглашение с сербским футболистом будет действовать до конца сезона-2026/27.

Милан выступает за нашу команду с 2022 года, и за это время он провел 112 матчей, в которых забил 7 голов и выполнил 9 голевых передач. В составе красно-синих Гайич дважды побеждал в FONBET Кубке России, а также стал обладателем серебряных и бронзовых медалей РПЛ», – говорится в сообщении ЦСКА.

Статистику 29-летнего игрока можно найти здесь.

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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал ЦСКА
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logoМилан Гайич
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